Le constructeur automobile Renault acquiert PVI et sa filiale Escal pour renforcer son activité Véhicule Utilitaire

Après avoir effectué deux premières levées de fonds d’un montant total de 4,5 M€ en 2016 (cf. First ECO du 11/07/16 et du 21/12/16), Azur Drones, pionnier dans le secteur du drone civil, vient de récolter 2 M€ supplémentaires pour accélérer sa croissance.En outre, la société a acquis Flying Eye, premier constructeur de drones civils homologués en France. En intégrant les capacités en recherche et développement de Flying Eye, Azur Drones est maintenant en mesure de développer des solutions drones spécifiques, à forte valeur ajoutée, permettant de répondre aux besoins de ses clients industriels et aux besoins du marché de la vidéo-protection.Le groupe se déploie dorénavant sur les deux sites historiques de Flying Eye et Azur Drones avec un effectif de 30 personnes réparties entre Sophia-Antipolis (06 - département recherche et développement) et Boulogne-Billancourt (92 - siège social).En intégrant Flying Eye, Azur Drones réalise plus de 2,5 M€ de chiffre d’affaires et continue de générer une croissance organique à deux chiffres.