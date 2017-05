Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

HR Path (Paris, 75 - 500 consultants - CA : 60 M€), spécialiste des solutions RH exerçant les métiers de conseil métier RH et SIRH, implémentation de SIRH, externalisation de solutions RH et édition/distribution de logiciels RH, a annoncé le remaniement de son capital via une nouvelle levée de fonds de 30 M€ auprès d'Activa Capital, Ardian et Société Générale Capital Partenaires. L'opération va permettre à la société d'accélérer sa croissance au travers de quatre leviers stratégiques : la croissance internationale, les croissances externes en France, le recrutement et les investissements. Par cette levée, HR Path affirme son ambition de s'inscrire comme l'acteur incontournable des solutions pour les ressources humaines.