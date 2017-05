Selagip vient de changer de mains

Enseigne de restauration rapide asiatique disposant de 4 établissements détenus en propre implantés à Lyon (69 ; 3 restaurants) et Cagnes-sur-Mer (06 ; 1 restaurant), Woko (Lyon, 69 ; CA 2016 : 5,3M€) propose des plats savoureux, authentiques et sains, issus de la "street-food" d’Asie du Sud-Est. L'entreprise reçoit le soutien de M Capital Partners, dans le cadre d'une levée de fonds visant à accélérer ses ouvertures en propre dans les centres commerciaux. Woko prévoit déjà la création de restaurants à Lille (59) et Grenoble (38). Par la suite, la société projette de s'implanter sur de plus petites surfaces, en centre-ville, et de débuter son développement en franchise.