Lauréate d'un challenge General Electric, la Vannetaise See-d va développer une intelligence artificielle destinée au pilotage des bâtiments intelligents

Créée en 2016 par la société d'investissement Samfi-Invest (Carpiquet, 14) et Lucien Mallet, fondateur d’Eole-Res, industriel et expert en stockage d’énergie, l'entreprise H2V Product a l'intention d’acquérir 27ha sur la ZA de Port-Jérôme (76) afin d’y construire et exploiter une unité de production massive d’hydrogène. Avec 450M€ d’investissement prévisionnel et un début d’exploitation attendu pour 2022, l'unité envisagée produira de l’hydrogène (par électrolyse de l’eau) qui sera utilisé pour fabriquer du biogaz en l’associant par méthanation au CO2 d’une usine voisine. Les produits finaux seront commercialisés par injection dans les réseaux de transport de gaz naturel et dans les infrastructures dédiées à la mobilité. Le site, qui devrait à terme employer 180 personnes, valorisera 100.000 tonnes de CO2 par an et commercialisera environ 435.000 MWh de biogaz (méthane ou CH4). H2V 76 sera la deuxième application concrète d’économie circulaire sur Port-Jérôme. Le projet sera accompagné par l’AD Normandie, Caux Seine développement et la SHEMA, spécialiste de l’aménagement et du développement économique en Normandie.