A Belfort, Trinaps et Eurocfd créent la société Extendo Datacenter, qui proposera une offre de location de baies informatiques

Groupe familial d'organisation de transport et de logistique, MGE (siège à Chavelot, 88 ; plus de 500 collaborateurs) annonce avoir acquis le 19 mai 2017 le groupe Palettes Plus, qui comprend 2 sociétés : - les Transports Develotte (Contrexéville, 88 ; 20 salariés), spécialisés dans le transport routier ; - et Vogep (Tollaincourt, 88 ; 30 salariés), active dans la réparation de palettes.