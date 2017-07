Viastiv reçoit le soutien de Bpifrance, à hauteur de 4,5M€ sous forme de prêts à l'innovation

Spécialiste des dispositifs de chauffage, sanitaires, de robinetterie et de fournitures industrielles, Thermador Groupe (Saint-Quentin-Fallavier, 38) indique être entré en négociation exclusive avec FG Partner, en vue de l'acquisition de la totalité des actions de FG Inox (Brignais et Corbas, 69 ; CA 2016 : 14,6M€). Cette dernière vend aux grossistes spécialisés et à l'industrie une large gamme de raccords, brides, vannes et accessoires en acier inoxydable. Celle-ci permettrait de compléter les gammes de robinetteries commercialisées par trois des filiales de Thermador (Sferaco, Sectoriel et Thermador International).