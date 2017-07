Le groupe lyonnais Artelia acquiert le Havrais Auxitec Ingénierie afin de devenir une ingénierie de référence en Europe

Km127. C'est le nom d'un projet d'hôtel de luxe aux Bottereaux (27). Piloté par KmGroup, il vise à créer un complexe comprenant 40 chambres, réparties dans huit lodges indépendantes, ainsi qu’un lodge principal avec un restaurant, un bar et différents espaces "lounges". Il s'agira du premier hôtel au monde à proposer un hébergement associant le niveau de confort le plus élevé et l’exigence écologique la plus grande. Il sera en effet autonome en énergie (et en eau) grâce à des panneaux photovoltaïques positionnés sur les toits. La consommation sera optimisée grâce au "smart grid". Le groupe Brunet, responsable de la construction, s’appuira sur un tissu d’entreprises locales et d’artisans normands pour la mener à bien. Le domaine hôtelier Km127, qui doit ouvrir ses portes début 2019, emploiera une centaine de personnes pendant la durée du chantier et jusqu’à 40 personnes pour son fonctionnement en saison haute.