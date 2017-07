Basée à Évry et présente à Pomacle-Bazancourt, Global Bioenergies lève 10,25 M€ pour son développement

PayFit (Paris, 75), start-up spécialisée dans la dématérialisation du bulletin de paie avec sa plateforme en mode SaaS, vient d'annoncer la réalisation d'une levée de fonds de 14 M€ auprès du fonds d'investissement Accel. L'opération va lui permettre d'accélérer son internationalisation, notamment sur le marché européen, où elle souhaite s'implanter en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Des premières ouvertures de bureaux et une commercialisation sont prévues dès 2018. Par ailleurs, la société veut doubler ses effectifs d'ici 2018 pour accompagner son hypercroissance et poursuivre le développement de sa solution RH.