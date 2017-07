Michelin prend 40% au capital de Robert Parker’s Wine Advocate

Intégrateur de services de drones civils à usage professionnel, Delta Drone (Dardilly, 69 ; CA 2016 : 1,3M€) acquiert une participation stratégique dans le Groupe KEAS (St-Ismier, 38 ; CA 5M€), expert dans le secteur de la sécurité civile et militaire - électronique & développement. L'opération permet à Delta Drone de prendre 8% du capital de la société-mère du groupe Keas, au terme d'une augmentation de capital réservée. Spécialisé dans la conception et la fabrication de produits pour la sécurité, Keas est constitué de 3 sociétés industrielles : - Leas, qui conçoit et fabrique des systèmes électroniques, notamment dans les domaines de la détection olfactive, du brouillage des communications, de l'identification et des communications cryptées dans les secteurs maritimes et aéronautiques, ou de la sismologie ; - ABCM, société d'ingénierie informatique et réseaux, et de développement de logiciels industriels ; - EF6, active dans le câblage électronique et la production en petite et moyenne série de cartes électroniques et systèmes.