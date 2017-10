Implantée à Metz, Xtramile lève 700K€ pour accélérer son développement

Lancé voici 4 ans sur l’espace portuaire de Strasbourg (67), le projet d'Ecologie Industrielle est aujourd'hui l'un des plus matures au niveau national. La démarche se structure dorénavant autour d’un nom et d’une identité graphique : CLES pour Coopérations Locales et Environnementales en Synergies. Il s'agit notamment de gagner en visibilité et de poursuivre le développement de synergies entre les entreprises de la zone portuaire. Avec l'objectif de dépasser le cap des 30 entreprises finançant la démarche à horizon 2019, CLES vise un financement public-privé égalitaire et entend massifier les flux pour mieux développer de nouvelles associations en faveur de l'environnement.