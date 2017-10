Le Loir-et-Chérien Pharmadec lance les travaux d'aménagement et d'extension du site du groupe toulousain Amatsigroup à Saint Gely du Fesc

L'équipementier Daher (siège à Wissous - 91) inaugurera le 22 septembre prochain un site dédié à ses activités nucléaires à Laudun-L’Ardoise (30). Le groupe s'installe ainsi au cœur de l’écosystème industriel du Gard qui gravite autour des grands donneurs d’ordres du secteur nucléaire. Ce nouveau site développe des systèmes industriels intégrés et accueille des activités auparavant effectuées par l’entreprise à Pierrelatte (26) : - Maintenance et support opérationnel de centrales et sites nucléaires, - Démantèlement et gestion des déchets, - Transport nucléaire. Ce transfert permet à Daher d’accroître son agilité avec un nouveau site localisé en proximité de ses clients principaux. Le site de Laudun-L’Ardoise, beaucoup plus moderne et mieux adapté aux normes de sécurité, offrira aux 70 salariés concernés de meilleures conditions de travail avec des moyens de manutention supplémentaires, et un hall d’assemblage. De nouvelles activités sont prévues dès 2018 générant 15 emplois directs.