A Paris, PeopletoPeople Group rachète le groupe Widoobiz

La société Wandercraft (Orsay, 91 et Paris, 75 - 30 employés), qui développe un exosquelette à usage médical permettant à des personnes à mobilité réduite de marcher à nouveau, a finalisé un tour de table de série B de 15M€ auprès de R&D XAnge, Idinvest, Cemag Invest, Bpifrance via le fonds PSIM géré dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et l’actionnaire historique LBO France – Innovation Capital. Cette opération doit permettre à Wandercraft d'obtenir les premières certifications pour commencer la commercialisation de son exosquelette, entrer sur le marché mondial des centres de soins et développer la version personnelle à l'exosquelette.