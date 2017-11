1Kubator et le Groupe Télégramme s’allient pour ouvrir le 4ème bureau d'1Kubator à Rennes, au premier trimestre 2018

Dejamobile (Hérouville-Saint-Clair, 14 - une vingtaine de salariés), Fintech leader sur le marché du paiement mobile, annonce avoir levé 2,5M€ auprès du fonds d’investissement Newfund et de François Enaud, ancien P-DG du groupe Steria, afin de renforcer ses équipes commerciales et techniques et développer son activité à l’international. Depuis 5 ans, la société normande développe des solutions logicielles de transactions mobiles sécurisées permettant à ses clients de déployer des services mobiles utilisant les technologies de proximité, notamment le NFC, dans les domaines du paiement, de la mobilité et du commerce. Les fonds levés permettront la mise en oeuvre du plan stratégique visant à faire de Dejamobile le leader européen des solutions de transactions électroniques sécurisées en marque blanche d’ici 3 ans.