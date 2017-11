Le groupe Isagri recrute 150 personnes sur les 12 prochains mois notamment pour son siège à Beauvais

Roquette (Lestrem, 62), un leader mondial des ingrédients innovants d’origine végétale, a annoncé l’ouverture de ses nouveaux bureaux et d’un centre d’innovation à Singapour, renforçant ainsi ses activités concernant les enjeux nutritionnels et de santé en Asie. Ces installations de pointe, qui incluent un laboratoire de recherche, de nouveaux centres de support technique aux clients ainsi que le nouveau siège régional, vont permettre à Roquette d’adapter spécifiquement ses produits et de répondre aux défis de santé de la région, tels que l’obésité ou le diabète. Ce centre d’innovation, d’une superficie de plus de 1.100 m², est situé à Biopolis, un pôle international de recherche et de développement dans la région Asie-Pacifique pour des secteurs à forte croissante tels que l’alimentation et la nutrition, les sciences biomédicales, la bio-ingénierie et les technologies pharmaceutiques.