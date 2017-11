La start-up lilloise Japet Medical Devices lève 2 M€ pour lancer son exosquelette dédié à la prise en charge du mal de dos, d'abord sur le marché européen en 2018, puis américain en 2019

4e loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le groupe Kiloutou (Marcq-en-Baroeul, 59 - 4.500 personnes en Europe - CA 2016 : 532 M€) vient d'acquérir l'activité polonaise du groupe espagnol GAM. GAM Polska est un acteur national de la location de matériels en Pologne avec un réseau de 4 agences et un effectif de plus 40 personnes. La société dispose d’un parc de près de 400 matériels (principalement des machines d’élévation) qu’elle met à disposition d’une clientèle professionnelle composée d’artisans, de PME et de grands comptes nationaux du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie. Cette nouvelle acquisition va permettre à Kiloutou de consolider sa position sur ce marché et d’enrichir son offre de services en renforçant notamment sa gamme de matériels sur le segment stratégique de l’élévation en Pologne. Kiloutou s’appuiera sur l’expérience et le savoir-faire des équipes de GAM Polska afin de poursuivre le développement de l’activité.