Nutriset prend à bail un entrepôt de 3.770m² à Maromme pour y développer un nouveau procédé industriel

Le groupe CiToxLAB, un des CRO leader en recherche préclinique, annonce l’acquisition de Xenometrics (Kansas City - près de 100 employés), un CRO américain spécialisé dans l’évaluation préclinique des nouveaux médicaments. Il s’agit du troisième rachat en Amérique du Nord pour CiToxLAB, après LAB Research en 2011 et Accellab en 2016. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés. CiToxLAB regroupe désormais 1.200 employés répartis sur sept sites en France (Evreux, 27 et Saint-Nazaire, 44), au Canada, en Hongrie, au Danemark et maintenant aux Etats-Unis, pour un CA consolidé de 128M€.