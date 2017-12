A Cognac, la Tonnellerie Vicard investit dans la conception d'un robot de manipulation de douelles

Entreprise dédiée aux installations électriques, Ineo Aquitaine (Pessac, 33) reçoit un financement de 195K€ de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette aide vient en soutien de projets d'entreprise pour l'année 2017 : le doublement du parc d'exploitations photovoltaïques sous contrat de maintenance et l'industrialisation des inspections de maintenance, ainsi qu'une diminution des délais de communication en cas d'incidents ou de dysfonctionnements. La structure compte 919 collaborateurs et pourra recruter deux personnes de plus.