La startup toulousaine Liberty Rider lève 1,6M€ auprès du groupe Matmut notamment, afin d'accélérer son développement

Créée fin 2016 par Nicolas Pelletier (ex CEO de Musiwave) et Benoît Liénart (fondateur de Finstack, Lawcracy, etc.), Pledg solutionne l’épineux problème du règlement des achats et réservations à plusieurs sur internet : chacun règle directement sa part dans les 48 heures et le site marchand est payé immédiatement. Un marché qui touche les voyages, spectacles, achats en commun... Afin d’accélérer sa commercialisation auprès des plateformes de e-commerce, la startup brestoise (29) vient de boucler sa première levée de fonds auprès de Nestadio Capital, Pôle Capital et de Business Angels influents : Jérôme Bédier, n°2 de Carrefour jusqu'il y a peu, Jean-Jacques Bertrand, capital risqueur, Romain Afflelou, co-fondateur de Cosmo Connected, Frédéric Metge (ex Chippie et Descamps)... Elle récolte ainsi 1,2M€.