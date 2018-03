PME de Saint-Vallier (71) spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels et d'engins motorisés, intervenant notamment dans la construction des tunnels et autres infrastructures, Metalliance accélère son développement. Elle vient de recevoir un financement de 500K€, le tout premier du dispositif Medef Accélérateur, en partenariat avec la plateforme digitale de crédits Wesharebonds. Cette aide va lui permettre de consolider l’industrialisation et le développement commercial de son tout dernier engin entièrement électrique, "un produit d’avenir", souligne Jean-Claude Cothenet, le président d’une entreprise qui compte 120 salariés et qui a réalisé un CA de 24M€ l’an dernier. Metalliance, qui vise une progression à deux chiffres pour cette année, intervient actuellement pour le métro de Sydney en Australie, celui de Los Angeles et devrait aussi participer au chantier du métro du Caire.