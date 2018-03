Le futur siège de la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté sortira de terre fin 2019. Ce sera le plus grand ensemble bois de France. Implanté dans la zone d’activités de Valmy (Dijon, 21), le nouveau bâtiment de 9.500m² sur six étages disposera également d’un parking en bois de 557 places qui sera entièrement démontable. Le projet d’envergure représente un investissement de 40M€. Novateur, réalisé avec des matériaux écologiques et durables à des coûts de conception et d’exploitation maîtrisés, le futur bâtiment est conçu par le cabinet Graam architecture (Montreui, 93), en collaboration avec Jean-Marc Weill, de la société C&E ingénierie. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à SCCV Tertiaire Valmy. Les travaux doivent débuter dans le courant du premier trimestre 2018.