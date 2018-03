La Ville de Caen (14) a présenté les projets de construction retenus dans le cadre de l'aménagement de la Pointe Presqu'île, secteur en pleine mutation qui accueille notamment la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville et le Tribunal de grande instance. - Le lot 1 a été attribué à la société Sedelka Europrom, qui prévoit 78 logements, 924m² de commerces et activités / bureaux et 71 places de stationnement. L'immeuble sera construit à côté de la bibliothèque et à proximité du pavillon Savare, qui sera agrandi. Les travaux devraient débuter au 4ème trimestre 2018 pour une livraison au 4ème trimestre 2020. - Sotrim Immobilier a été retenu pour le lot 2. Le programme comprend 80 logements, une résidence service de 120 chambres, 600m² de bureaux, un auditorium de 1.000m² (Région), des activités en rez-de-chaussée et 73 places de parking. Lancement du chantier prévu en décembre 2018 avec livraison fin 2020. - Enfin, Rava France et Sedelka se chargeront du lot 3. L'ensemble, avec 12.000m² de surface de plancher, accueillera 170 logements et une auberge de jeunesse d'environ 1.500m². Ainsi qu'un parking destiné au public. La livraison est attendue en 2021.