Le spécialiste du conseil en ingénierie nucléaire et spatiale Alcadia Entreprises (une centaine de collaborateurs ; 10M€ de CA ; Lyon, 69) effectue sa transmission opérationnelle à deux de ses managers clés, Thierry Nourdin et Frédéric Charnay, avec le concours de Bpifrance, via le FDEN, et de Rhône-Alpes PME. Des investisseurs privés et 6 cadres de l'entreprise participent à l'opération. Les deux repreneurs entendent amplifier le développement de la société, aux fondamentaux déjà solides, en imprimant une feuille de route ambitieuse. Afin de capter de nouveaux relais de croissance, ils ont initié, avec les deux fondateurs, la montée en puissance des ressources humaines et des moyens logistiques et organisationnels. Ceci permettra à Alcadia Entreprises d'accélérer son développement tout en misant sur une diversification du portefeuille clients et une présence élargie sur la chaîne de valeur.