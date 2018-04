Lesaffre (Marcq-en-Barœul, 59), acteur mondial de référence dans les domaines des levures et de la fermentation, annonce aujourd'hui 11 avril 2018 une prise de participation majoritaire au capital de la société Rayen Food Industries en Tunisie, spécialisée dans la production de levure de boulangerie. Cette transaction s’inscrit dans la volonté de Lesaffre de renforcer sa présence sur le continent africain. Le groupe compte désormais trois sites de production de levure (Maroc, Tunisie, Egypte) et un site de production d’améliorants (Algérie) qui emploient plus de 500 collaborateurs.