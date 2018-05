Esker (Lyon, 69), un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, vient d'obtenir le label "Happy Index At Work 2018" suite à l'enquête réalisée par ChooseMyCompany.com en partenariat avec Les Echos. Ce résultat récompense la politique RH d'Esker favorisant le bien-être au travail et viendra renforcer une campagne de recrutement dynamique. Depuis le mois de janvier 2018, 30 collaborateurs ont été recrutés et 20 nouvelles embauches sont encore prévus en 2018.