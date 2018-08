LDC, dont le siège est à Sablé-sur-Sarthe (72 ; 18.500 collaborateurs, 75 sites, 3,8Md€ de CA, +5,6%), renforce sa position de leader européen de la volaille. Dans le prolongement de sa stratégie à l’international, il annonce l’acquisition de la société Tranzit, en Hongrie. Spécialisée dans l’oie et le canard, cette société familiale a réalisé en 2017 un CA consolidé de 108M€ dont 60% à l’export. Elle compte plus de 300.000m² de surface d’élevage (46 fermes), un couvoir, deux usines d’aliments, deux abattoirs, et s’est engagée en 2017 dans le développement des activités poulet. Le projet de LDC consiste à faire de Tranzit une base de consolidation du marché hongrois et export. Cette opération reste soumise à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence allemande.