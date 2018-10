La société américaine HubSpot, fournisseur de solutions commerciales, marketing et de relation client, annonce l’ouverture prochaine de son premier bureau français à Paris (75). Ainsi, l’entreprise confirme son engagement sur le marché français et envisage la création d’une trentaine de nouveaux emplois au cours des deux prochaines années. Prévue au premier trimestre 2019, l’ouverture des bureaux parisiens d’HubSpot sera la troisième implantation de l’entreprise en Europe (après Dublin et Berlin) et sa neuvième à l’international. Le nouveau bureau sera dans un premier temps doté d’une équipe commerciale en charge du développement des relations avec les entreprises et agences en pleine croissance, et ce dans toute la France.