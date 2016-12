Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Le groupe sarthois Bobet est un acteur majeur depuis trente ans sur le secteur de la fourniture pour les industries agroalimentaires, en France comme à l'international (présence dans 80 pays). Via ses trois entités - Bobet Matériel, Manulatex et Termet -, il enregistre une croissance régulière depuis plusieurs années : son CA 2015 dans l'Hexagone s’établit à 43,4M€ (+11%). Parce qu'elles pourraient générer davantage d'activité si elles disposaient des infrastructures et du personnel, ses trois filiales lancent chacune des projets immobiliers qui devraient se concrétiser d'ici la fin de l'année : - Bobet Matériel, active à Champagné (72) dans la fabrication inox et le négoce d'équipements et fournitures pour les industries agroalimentaires, va augmenter de 75% la surface de son atelier de chaudronnerie inox en construisant une extension à côté de l'usine actuelle. Le site passera ainsi de 2.000 à 3.500m². De nouveaux équipements et cinq embauches sont également prévus.- Sa voisine, Termet, spécialiste des équipements pour abattoirs et plus généralement des équipements liés au processus viande, vient d'obtenir le permis de construire pour une extension de 250m² dans le prolongement de l'actuel bâtiment de 800m². L'opération vise à créer une zone "métallerie" et de stockage, ainsi qu'à agrandir le bureau d'études. Elle permettra de réintégrer et de mieux maîtriser certains savoir-faire, aujourd'hui sous-traités.- Manulatex, qui avait inauguré fin 2013 une extension de 2.000m² portant sa surface totale à 4.000m², doit à nouveau s'agrandir à Champtocé-sur-Loire (49). Ce fabricant d'équipements pour la protection individuelle (gants et tabliers, traditionnels ou en inox) a acquis ce 23 mai le terrain de 3.600m² et le bâtiment communal de 800m² qui jouxtent son usine. Le local servira dans un premier temps à dégager les stocks du bâtiment principal afin d'y agrandir la surface de production. Montant total des investissements pour le groupe : 2M€. En outre, Bobet, qui emploie 206 collaborateurs en France et 100 personnes dans ses filiales étrangères, prévoit d'augmenter ses effectifs de 10% cette année.