AEW commercialise, pour le compte du fonds Logistis, une plate-forme logistique de 31.600m² située dans la ZAC Quai du Rivage près de Dourges

Spécialiste du cloud et des infrastructures Internet, OVH (Roubaix, 59) a choisi la proche banlieue de Londres pour installer le premier de ses trois centres de données prévus outre-Manche. Le bâtiment acquis par OVH dispose d'une connexion directe vers Gravelines (59) (puis Roubaix, 59 et Paris, 75), Amsterdam (puis Bruxelles et Francfort), Montréal et New York, via le réseau fibré déployé par le groupe à travers le monde. La mise en service de ce premier datacenter, d'une capacité de 40.000 serveurs (pour une superficie de 4.000m²), est prévue pour fin mai 2017. Les deux autres datacenters programmés par OVH sur le territoire britannique permettront de fournir aux utilisateurs une solution de backup avec un second site dans la périphérie de Londres et un troisième suffisamment éloigné géographiquement pour constituer un site de reprise en dehors du domaine de panne des deux autres sites.