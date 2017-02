A Val-de-Moder, la Brasserie d'Uberach veut renforcer son outil de production et recruter

Le groupe alsacien Velum (160 collaborateurs ; 25M€ de CA prév. 2017), qui se présente comme le leader de l'éclairage professionnel LED "made in France", annonce l'acquisition au 5 janvier 2017 de la société Solycome, implantée à Jonage, près de Lyon (69), et spécialisée dans l'éclairage urbain depuis 1919. Grâce à cette opération, Velum renforce son offre sur le marché de l'éclairage industriel et des grandes surfaces. L'entreprise, qui équipe déjà l'industrie et la grande distribution en éclairage intérieur, peut désormais proposer une gamme complète de luminaires extérieurs, offrant ainsi des solutions LED performantes pour l'éclairage des parkings, abords des magasins et usines. "Outre l'élargissement de nos gammes de produits pour l'industrie et le commerce, cette croissance externe est aussi pour nous l'occasion de nous tourner vers un nouveau marché, celui de l'éclairage public, sur lequel Solycome est historiquement présente depuis près d'un siècle", souligne Anne Vetter-Tifrit, la présidente de Velum.