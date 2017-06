Le Réseau DEF rachète Detectomat en Allemagne

Krys Group (Nanterre, 92 et Bazainville, 78 - 6.000 employés en France - CA 2016 : 987 M€), leader français de l'optique, et Hoya (34.000 personnes dans le monde), acteur mondial sur le marché des verres correcteurs qui possède en France une usine à Émerainville (77), ont annoncé la poursuite de leur partenariat stratégique. "L'objectif de cette collaboration est de co-construire les produits et services de santé visuelle de demain, pour proposer des produits exclusifs, adaptés en fonction du positionnement de chacune de nos enseignes et répondant toujours mieux aux besoins de nos clients", indique Jean-Pierre Champion, DG de Krys Group.