ACS Biotech débute sa levée de fonds participative et espère récolter 900K€

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR ; Lyon, 69) et le CEA Tech (Grenoble, 38) viennent de conclure un accord de collaboration en R&D. Les deux partenaires vont en effet travailler sur les nouvelles technologies de l'énergie pendant 4 ans, et plus particulièrement sur la conception et le développement de solutions innovantes dans le domaine des Energies renouvelables et de leur gestion. Deux axes de collaboration seront développés dans un premier temps : - les solutions de gestion d’énergie de type micro-grid dans les zones non interconnectées, en travaillant sur le projet de démonstrateur industriel pour la ville durable de l’ile de Marie-Galante, pour lequel CNR est pilote du volet "énergie et mobilité". - les solutions photovoltaïques permettant d’équiper des surfaces remplissant déjà une fonction, comme par exemple les digues (multi-usage).