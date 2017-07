Le fabricant de volets roulants sur-mesure Eclipse va s'équiper d'une nouvelle ligne de production et prévoit de renforcer ses effectifs

Depuis sa création en 1991, l'entreprise Risbec - De Tuiles et de Bois (16 salariés) est spécialisée dans les travaux de couverture-zinguerie. Mais lors de sa reprise en 2011, par Nicolas Kolifrath, elle s'est diversifiée dans la construction de maisons à ossature bois. Elle a d'ailleurs mis au point un concept de construction modulaire, distribué via son entité commerciale Oui Home. Face à la croissance de son activité, la société envisage d'investir dans un nouvel atelier de production et de nouveaux équipements. Ce projet implique la création de 15 emplois à l'horizon 2019. Risbec - De Tuiles et de Bois est soutenue par Sodiv, qui lui a accordé un prêt participatif de 150K€ dans le cadre de la convention de revitalisation Steelcase.