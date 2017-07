Pose de la première pierre de la plateforme BioEnvironnement de l’Université de Perpignan Via Domitia

Deinove (siège à Grabels, 34 ; 50 salariés), biotech qui découvre, développe et produit des composés à forte valeur ajoutée à partir de bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, annonce la poursuite de l’industrialisation de son procédé de production de caroténoïdes. La qualité des résultats obtenus lors de la première phase permet d’engager la deuxième phase de ce programme qui vise à valider toutes les conditions techniques et à sélectionner les sous-traitants les mieux adaptés pour la production à l’échelle industrielle. Cette phase devrait se poursuivre jusqu’à la fin 2017 et déboucher rapidement sur la production des premiers lots de ce caroténoïde. "Nous poursuivons notre objectif de mise sur le marché de notre première molécule dans le courant de l’année 2018, annonce Emmanuel Petiot, directeur général de Deinove. En parallèle du développement du programme, nous préparons activement ce lancement par un vrai travail sur le marketing et la mise en place de contacts exploratoires avec plusieurs industriels, principalement dans le domaine de la cosmétique qui nous semble parfaitement adapté pour démarrer la commercialisation de cette molécule."