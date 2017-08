Pour accompagner la forte hausse de son activité dans la région, DHL Express déménage et agrandit ses agences du Havre et de Rouen moyennant 1,5M€

Le Crédit Mutuel Arkéa (siège au Relecq-Kerhuon, 29) annonce l’acquisition de 80% du capital de Pumpkin (Lille, 59), créée en 2014, dont l’application mobile facilite les transferts d’argent entre proches. Les cofondateurs, Constantin Wolfrom, Hugo Sallé de Chou et Victor Lennel, restent actionnaires et garderont une totale autonomie dans la conduite des activités. La prise de participation majoritaire du Crédit Mutuel Arkéa s’accompagne d’un investissement de 15M€ sur trois ans. Pumpkin disposera ainsi des moyens nécessaires pour lancer, avant la fin de l’année, sa néobanque mobile destinée en priorité aux millenials (16-28 ans). A ce jour, Pumpkin compte plus de 250.000 utilisateurs et la communauté double tous les six mois. L’application a franchi le cap des 5 millions d’euros de transactions par mois.