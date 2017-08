Montea annonce le lancement d'un deuxième projet build-to-suit à Camphin-en-Carembault, moyennant 14,1M€ : GBS s'installera dans 18.500m²

L'enseigne de bricolage Leroy Merlin (Lezennes, 59 ; galaxie Mulliez) et le promoteur immobilier et aménageur Aventim (Marquette-lez-Lille, 59) créent une joint-venture pour co-aménager la Borne de l'Espoir, une future zone de commerces et de bureaux à proximité directe du stade Pierre Mauroy de Lille (59). Le site de la Borne de l'Espoir revêt un enjeu en termes d'attractivité (commerces, services, bureaux) et de liaison harmonieuse avec les développements urbains environnants.