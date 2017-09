La Vie Seine, programme mixte hôtelier port de plaisance sur la base de Léry-Poses, est lauréat de l’appel à projets Réinventer la Seine

Le groupe coopératif agricole et agroalimentaire Agrial (siège à Caen, 14 - 5,2Mds€ de CA 2016), via sa filiale Florette au Royaume-Uni, acquiert My Fresh Prepared Produce Ltd (près de 300 personnes - plus de 50M€ de CA). Implantée dans le Lancashire, cette dernière propose une large gamme de salades et légumes frais prêts à l'emploi. L'opération permettra à Florette UK & Irlande de renforcer son offre et d'étendre sa gamme, et d'augmenter ses parts de marché dans le circuit de la GMS comme dans celui de la Restauration en proposant aux consommateurs britanniques des produits sains, reconnus pour leur qualité et leur fraîcheur.