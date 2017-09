En Ile-de-France, Prologis va développer 81.000m² d'entrepôts clés-en-main pour Cultura et un acteur de la distribution

Leader mondial des technologies de mobilité partagée, la société Vulog (Nice, 06, présente à Paris, 75) a annoncé la réalisation d'une levée de fonds de 17,5 M€ auprès de Frog Capital, Inven Capital, et de ses investisseurs historiques, le Fonds Ecotechnologies et ETF Partners. L'opération permettra à l'entreprise de poursuivre son expansion internationale et de renforcer significativement ses équipes dans les trois prochains mois. Des innovations importantes sont également planifiées pour continuer d'accompagner la révolution de la mobilité partagée à travers le monde. Enfin, Vulog est mobilisée sur le déploiement de projets majeurs dans les mois qui viennent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.