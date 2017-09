La startup ContentArmor de Cesson-Sévigné lève 1,1M€ pour accélérer son développement

Le groupe Amadéite (Bréhan, 56) vient d'acquérir la fonds de commerce d'Aroma Celte, renforçant ainsi sa division Human Care. Les synergies sont fortes entre les deux entités qui travaillent des ingrédients à base d’algues. Elles vont pouvoir bénéficier de leurs expertises communes, notamment en termes d’expansion commerciale, en France et à l’export, ainsi que dans le développement de nouveaux produits afin de diversifier et d’élargir les gammes. L’intégralité du personnel est repris et le groupe prévoit de renforcer les investissements à Saint-Agathon (22), site historique d’Aroma Celte. La business unit Human Care d'Amadéite sublime les propriétés des algues pour développer des ingrédients naturels algo-sourcés pour l’agroalimentaire, la nutraceutique et la santé humaine. De son côté, Aroma Celte conçoit et fabrique des compléments alimentaires et cosmétiques en aromathérapie.