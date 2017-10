La start-up rhodanienne Vetbiobank signe un accord de partenariat industriel et prévoit une nouvelle levée de fonds en 2018

La société Alphi (Viviers-du-Lac, 73) propose une gamme complète de solutions de coffrage d'étaiement adaptée à chaque projet de construction. Elle poursuit sa croissance, épaulée par l'entrée de trois investisseurs minoritaires à son capital que sont Bpifrance, Expansinvest et Crédit Agricole des Savoie Capital. Cette levée de fonds propres va notamment permettre à Alphi de renforcer sa présence auprès de ses clients franciliens, de Bretagne, de Normandie et du Nord en ouvrant une agence à Paris (75) (cf. First ECO 05/04/2017). L'établissement, d'une surface de 1.800m², sera composé d'une zone de stockage de matériel pour approvisionner les chantiers de ses clients ainsi que des bureaux. L'objectif de la société est de doubler son CA d'ici 2021, notamment grâce à la poursuite de sa croissance sur les marchés nationaux et internationaux.