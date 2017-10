Volotea établit sa 5ème base française à Marseille, où il prévoit de recruter 50 personnes et de lancer 8 nouvelles destinations en 2018

Créée en 1959, Saint Mamet (siège à Nîmes, 30) est spécialisée dans la production et la commercialisation de fruits en conserve et compotes. Elle inaugure aujourd'hui une unité de transformation nouvelle génération sur son site de production à Vauvert (30) qui emploie près de 600 salariés (135 permanents). Pour lutter contre la concurrence des poids lourds du secteur, l'entreprise a misé sur de nouvelles gammes de produits, une stratégie de sourcing local et une politique ambitieuse en matière d'innovation via un plan d'investissements total de 8M€ sur 3 ans. Saint Mamet va également renforcer son partenariat avec la coopérative Conserve Gard. Ce projet d'envergure doit notamment permettre la création de 31 emplois permanents. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a d'ores et déjà attribué une subvention de 356K€ dont 224K€ de FEADER pour une première phase d'équipement de production. Une seconde phase sur le volet emploi sera engagée avec le soutien de la Région d'ici fin 2017.