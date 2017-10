Le Port Autonome de Strasbourg va se doter, à l'horizon 2020, d'un nouveau siège social situé rue du Port du Rhin. Rey-Lucquet & Associés a décroché le marché de maîtrise d'oeuvre

Basé à Haguenau (67), le groupe Norcan (plus de 20M€ de CA prévisionnel 2017) se présente comme le leader français des solutions mécano-montées et sur mesure à base de profilés aluminium. Il travaille pour une clientèle de grands comptes diversifiés et prestigieux tels qu'Amazon, Renault, Michelin, Schneider Electric ou Alstom. Repris en 2014 par Stéphane Fauth et une équipe de 4 managers, accompagnés par Siparex et Capital Grand Est (ex Alsace Capital) (cf. First ECO 03/09/2017), il vient de bénéficier d'une nouvelle opération capitalistique. Siparex annonce en effet la cession de sa participation dans Norcan tandis que les dirigeants emmenés par Stéphane Fauth deviennent majoritaires avec à leurs côtés Bpifrance et Capital Grand Est. Le groupe alsacien porte un projet de développement ambitieux pour les années à venir, associant croissances externes, montée en puissance de l'international et poursuite de la croissance organique en France.