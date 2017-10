La Lyonnaise Theranexus annonce le lancement de son introduction en Bourse : des investisseurs se sont engagés pour 10,9M€

Novadiscovery (Lyon, 69), pionner des essais cliniques in silico, annonce la signature d'un contrat de collaboration avec Enyo Pharma (Lyon). L'étude confiée à Novadiscovery vise à accélérer et dé-risquer le développement clinique d'EYP001, un agoniste d'un récepteur des acides biliaires. "Après les partenariats que nous conduisons avec les leaders de l'oncologie et de l'immuno-oncologie, la collaboration avec Enyo Pharma marque l'entrée de Novadiscovery sur le marché des maladies infectieuses et métaboliques", indique François-Henri Boissel, le Pdg et co-fondateur de Novadiscovery.