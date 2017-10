La Société de la Tour Eiffel accentue sa présence sur le Parc du Golf à Aix-en-Provence avec la location de 3.840m² de bureaux et livrera en janvier prochain un immeuble de 4.300m² pour Capgemini

Sunpartner Technologies (siège à Rousset, 13 ; 85 salariés), une entreprise pionnière qui conçoit du verre photovoltaïque et l’intègre dans des solutions destinées aux marchés de la construction, de l’électronique grand public et des transports, annonce l’ouverture d’un nouveau site de production à Rousset (13 ; cf. First ECO du 16/08/17). À l’occasion de la cérémonie d’inauguration le 5 octobre dernier, l’entreprise et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord de prêt de 15M€ qui servira à stimuler les programmes de recherche et de développement de Sunpartner Technologies. Ce prêt accordé au titre du FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques) lui permettra d’établir son infrastructure commerciale, d’investir dans la R&D et de poursuivre l’expansion de ses capacités de production.