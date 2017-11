La cristallerie Baccarat a pris connaissance de la signature du contrat d'acquisition portant sur 88,8% de son capital

Velocita Energies, filiale française du groupe Envision, a obtenu, avec le soutien du développeur franc-comtois Opale Energies Naturelles (Fontain, 25), les autorisations pour la réalisation de deux nouveaux parcs éoliens en Franche-Comté. Le premier, dit des Hauts de la Rigotte, sera composé de 8 éoliennes réparties sur les communes de Molay (70), La Rochelle (70), La Quarte (70) et Charmes St Valbert (70) tandis que le deuxième dit de Jura Nord comprendra 11 éoliennes, réparties sur les communes de Gendrey (39), Sermange (39) et Saligney (39). Ces nouvelles implantations, d’une puissance installée d’environ 50MW, produiront annuellement 120 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 24.000 ménages (55.000 habitants). Les travaux pourraient débuter à l’été 2018, pour une mise en service des parcs éoliens au printemps 2019. Les entreprises locales seront consultées prochainement pour la réalisation, entre autres, des travaux de terrassement, de génie-civil et de raccordement électrique. Par ailleurs, Velocita commencera en 2017-2018 la construction de deux autres parcs éoliens, l’un dans le Doubs et l’autre en Côte d’Or.