Amazon ouvre une agence de livraison à Toulouse et recrute 50 personnes sur le site

Le spécialiste de la microchirurgie innovante du dos, Vexim (Balma, 31), est racheté par Stryker Corporation, société américaine œuvrant dans la technologie médicale. Cette dernière a acquis, via sa filiale française, 50,7% du capital non-dilué de Vexim. Ce qui correspond à une valeur des fonds propres sur base pleinement diluée de la société d’environ 183M€, et à une valeur d’entreprise d’environ 162M€. Le directeur général de Vexim, Vincent Gardès, est enthousiaste : "Intégrer le groupe Stryker va nous permettre d’atteindre plus rapidement notre objectif de devenir un leader mondial de la microchirurgie du dos, à travers la consolidation de nos positions de marché en Europe et le développement de notre présence à l’international", notamment aux États-Unis.