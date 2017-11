Le groupe Isagri recrute 150 personnes sur les 12 prochains mois notamment pour son siège à Beauvais

La start-up Japet Medical Devices (Lille, 59) développe un exosquelette destiné à la prise en charge du mal de dos. En octobre 2017, elle a réuni un financement de 2 M€ via des investissements locaux et internationaux ainsi que le soutien de partenaires bancaires. Actuellement en phase d’industrialisation, Japet vise une mise sur le marché pour l’été 2018 afin de pouvoir entrer sur les plus gros marchés européens avant de s’attaquer au marché américain fin 2019.