La société colmarienne Cefa Aviation nomme Xavier Colognac comme directeur commercial

Transgene (Illkirch, 67), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies basées sur des vecteurs viraux, annonce le lancement d’une augmentation de capital par l’émission de 5.643.199 actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants représentant près de 10% du capital social actuel de la Société, destinée à certains investisseurs institutionnels qualifiés en France et à l’étranger. L'opération doit permettre la poursuite du développement clinique et préclinique des immunothérapies innovantes de Transgene. Les sommes récoltées seront également utilisées comme fonds de roulement et pour les activités courantes de la société.