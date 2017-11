Le groupe luron Vetoquinol entre au capital de la société nancéienne Plant Advanced Technologies

Le groupe français Parkeon (siège à Paris, 75 ; usine principale à Besançon, 25 ; 1.100 personnes dont 450 à Besançon ; 22M€ de CA) se présente comme le n°1 mondial des solutions de stationnement et de billettique de transport public. Dans un communiqué, il annonce être entré en négociation exclusive avec la société suédoise Cale (70M€ de CA) en vue de créer le futur leader mondial des technologies de mobilité urbaine. En s’alliant, les deux entreprises envisagent de proposer aux villes et aux exploitants de parcs de stationnement du monde entier des services innovants, sécurisés et intégrés de mobilité urbaine intelligente. L’opération envisagée serait réalisée grâce à un apport du capital de Cale à celui de Parkeon. Elle est soumise à un processus de consultation du comité d’entreprise de Parkeon et devrait être finalisée d’ici au début de l’année 2018.