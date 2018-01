Le Bordelais Parot boucle un tour de table de 7,35M€, soit 2M€ au-dessus de son objectif !

Le groupe américain Boardriders, spécialiste des accessoires de sports outdoor et lifestyle et propriétaire des marques Quiksilver et Roxy, annonce la signature d'un accord pour acquérir l'intégralité des actions de l'Australien Billabong. Ce dernier est fortement implanté en Nouvelle-Aquitaine, son siège européen est notamment à Hossegor (40). Boardriders intègre ainsi les marques Billabong, RVCA, Element, VonZipper et Xcel. La nouvelle entité deviendra leader du domaine avec plus de 7.000 revendeurs dans plus de 110 pays et plus de 630 magasins dans 28 pays.