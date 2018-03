Le 13 février 2018, l'embouteilleur Cristaline (Saint-Yorre, 03) et le commerçant Auchan Retail France (Croix, 59 - 77.400 collab. en France) ont officialisé leur partenariat pour une économie circulaire massive des bouteilles plastique. Déjà présents dans plus de 50 magasins Auchan, les kiosques innovants de collecte de bouteilles ont permis de recycler en 2017 plus de 16 millions de bouteilles en plastique PET et de leur donner une seconde vie. Les deux entreprises souhaitent donner une dimension plus grande à leur partenariat en le généralisant à l’ensemble des hypermarchés et en relevant le défi de recycler 100 millions de bouteilles d’ici à 2020. Le kiosque, développé par une entreprise française, broie les bouteilles plastique collectées pour les transformer en paillettes. Ces dernières sont ensuite envoyées à l’usine Roxpet de Lesquin (59) pour produire du PET recyclé de qualité alimentaire qui permettra de fabriquer de nouvelles bouteilles plastique Cristaline issues du recyclage .